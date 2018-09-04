Дипломаты посетят пострадавшие от чернобыльской катастрофы районы Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси совместно с представительством Программы развития ООН в Беларуси при поддержке Министерства иностранных дел 13 сентября организует визит представителей дипломатического корпуса в наиболее пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС районы Беларуси, сообщили БЕЛТА в департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Для ознакомления с чернобыльской проблематикой, деятельностью государства по преодолению последствий катастрофы, а также с экономическим потенциалом пострадавших территорий дипломаты посетят Хойникский район и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (Гомельская область)", - уточнили в департаменте МЧС.

Кроме того, представительство ПРООН в Беларуси 14 сентября организует посещение Брагинского района (Гомельская область), во время которого будут продемонстрированы реализованные при поддержке международного сообщества инициативы по содействию развития на местном уровне. Пройдет круглый стол для обсуждения дальнейшего социально-экономического развития пострадавших территорий.-0-