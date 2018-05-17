Директор магазина "Корона" выиграла автомобиль в игре "Евроопта"!

Минчанка Юлия Гулейчик считала себя невезучей, пока не начала играть вот "Евроопт". Теперь в руках ключи от новенького внедорожника!

В игру "Удача в придачу!" от "Евроопт" сегодня играет вся страна - молодые мамы в декрете и многодетные семьи, предприниматели и безработные, пенсионеры и студенты… Возможность приобрести нужные товары по доступным ценам и при этом получить шанс выиграть автомобиль или квартиру привлекает очень многих. И даже сотрудников конкурирующих торговых сетей!

Например, среди победителей, выигравших крупные призы в игре от "Евроопт", есть сотрудники магазинов "Гиппо" и райпо. А в этот вторник обладательницей одного из суперпризов 68-го тура игры - новенького внедорожника "Хендэ Крета" - стала директор магазина "Корона" Юлия Гулейчик из Минска! Согласитесь, когда руководитель торгового объекта другой сети делает покупки в магазине "Евроопт" - это лучший аргумент для покупателя!

Еще два автомобиля на этой неделе достались Дмитрию Свекло из деревни Лихачи и экономисту Елене Левченко из Минска. А главный приз 68-го тура - квартиру в престижном районе столицы - посчастливилось выиграть Михаилу Шпаку из города Жодино Минской области, который сейчас проживает в общежитии. В июне победителю исполнится 70 лет - отличный сюрприз преподнесла ему судьба к юбилею!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Увидеть розыгрыш суперпризов, который состоялся во вторник, 15 мая, в столичном "Е-Сити", можно было, заглянув по адресу ул.Денисовская, 8, либо в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by. Впрочем, посмотреть запись передачи можно и сейчас, в любой удобный для вас момент, в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

А уже в четверг, 17 мая, самые удачливые покупатели 68-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Конечно, главным счастливчиком и звездой церемонии награждения стал Михаил Шпак, который выиграл квартиру в Минске. Но немалая часть внимания журналистов досталась сегодня и Юлии Гулейчик - согласитесь, случай-то неординарный! Как оказалось, в игре "Удача в придачу!" победительница, которая работает директором в магазине "Корона", зарегистрировалась всего несколько месяцев назад, причем без всякой надежды на выигрыш, ведь до этого ей никогда не везло. Но в этот вторник все в одну секунду переменилось - и свидетельством тому ключи от стильного бежевого внедорожника "Хендэ Крета"!

Директор магазина "Корона" Юлия Гулейчик: "Я каждый день на общественном транспорте езжу на работу мимо "Е-Сити", захожу туда иногда, вижу, как машины стоят, а теперь одна из них стала моей!"

"Я не игрок, но за продуктами все ходят, плюс у меня во дворе открылся магазин "Бруснічка", а в соседнем дворе - "Евроопт", вот и решила зарегистрироваться. В воскресенье просто заехала с мужем за покупками, купили мясо, специи, пшено… Обычные продукты – у нас средний достаток. И так повезло! - делится своей историей успеха Юлия. - Вы знаете, я каждый день на общественном транспорте езжу на работу мимо "Е-Сити", захожу туда иногда, вижу, как машины стоят, а теперь одна из них стала моей!"

А ведь до этого Юлия считала себя исключительно невезучим человеком! "Я по жизни вообще не верю ни в лотереи, ни во что, но настолько как-то повезло в этот раз! До сих пор кажется, что это не со мной случилось… Родные, когда узнали, что я выиграла, были в шоке, стали звонить, все поздравлять. Мы так рады выигранному внедорожнику, в него вся наша семья поместится. Пока водить будет муж, а там и я права получу, раз выиграла, то думаю - пора, хватит откладывать, - смеется она. - И теперь в "Евроопт" с мужем будем ходить, или лучше ездить, уже за квартирой!"

Ну а теперь о главном победителе этого тура - его история достойна отдельного внимания! Ведь Михаил Михайлович не изменяет "Евроопт" с тех пор, как только первый магазин торговой сети открылся в Жодино, но свою удачу ему пришлось ждать долгих два года. И вот терпение вознаградилось - сегодня в руках у счастливчика ключи от квартиры в современной столичной новостройке!

Михаил Шпак из Жодино даже не мечтал, что может выиграть квартиру в Минске. Свою удачу он ждал долгих два года!

"Ну, абсолютно никакого предчувствия не было, что могу выиграть квартиру, хоть бы сон какой приснился. За все время игры ни рубля не выигрывал, ни шоколадки, это первый выигрыш. Честно говоря, уже думал доживать жизнь в общежитии – и тут так повезло! - до сих пор не верит в свою удачу он. - Как раз был в поликлинике, пошел на прием к терапевту лекарства выписать, и тут звонок… Помню, еще сказал: не шутите так! А какой товар стал удачным? Баночка кукурузы для салата! Еще мобильный телефон купил сестре в подарок на день рождения и три бутылочки подсолнечного масла. Всего три кода получилось - и один из них стал таким удачным!"

Так сложилась судьба, что с супругой у Михаила Михайловича жизненные дороги разошлись, а дети проживают в других городах, дочка – в Клецке, сын – в Солигорске. Обоим он помог обзавестись жильем, а вот сам в столь уже солидном возрасте и имея немалые проблемы со здоровьем оказался без собственной жилплощади и сейчас живет в комнате общежития от своей бывшей работы - стройтреста, где трудился прорабом. Так что фортуна улыбнулась этому покупателю очень и очень кстати!

Прекрасный сюрприз преподнесла победителю судьба к юбилею – в июне ему исполнится 70 лет. "Уже думал доживать жизнь в общежитии – и тут так повезло!"

И приз преподнесла действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте!

Теперь Михаил Шпак сможет переехать из общежития в собственную квартиру!

Еще одной счастливицей этого дня стала минчанка Елена Левченко, экономист торговой организации "Керамин-Столица Инвест". Отныне она полноправная владелица красного "Хендэ Крета". И в этом случае одной лишь удачей дело не обошлось - Елене помог большой шопинг!

Экономист Елена Левченко хорошенько закупилась в "Пятницу черных цен" - и удача не прошла мимо! "Столько радости от выигрыша, тем более сын всегда мечтал о джипе!"

В итоге в финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы было сразу 7 игровых кодов из 10 - и удача улыбнулась. Не случайно говорят: больше кодов - больше шансов!

"На прошлой неделе как раз была "Пятница черных цен" в нашем гипермаркете, поэтому покупок так много и получилось - покупала и для себя, и для сына, собирала его на дачу к бабушке с дедушкой, а "товар удачи" вроде бы взяла кетчуп. Помню, еще как раз в день розыгрыша днем в разговоре с коллегами на работе заявила: у меня столько кодов, что если я ничего не выиграю, то даже не знаю, кто что-то выигрывает. И тут вечером звонок! Коллеги сразу стали писать, звонить, вспоминать все, что я им днем говорила…" - со смехом вспоминает Елена.

Минчанка играет давно, но до этого кроме баночки кофе в мгновенной игре от "Евроопт" никогда ничего не выигрывала, поэтому сразу подумала, что это розыгрыш. "А когда поняла, что это правда, то от счастья была настоящая истерика - и смеялась, и плакала, и маме с сестрой звонила… Даже ребенку в этот вечер помочь с уроками не могла - в голове было совсем другое, - улыбается победительница. - Столько радости от выигрыша! Тем более сын всегда мечтал о большой машине, говорил: мама, я хочу джип. Получилось как по заказу! А еще я так рада, что машина автомат, не придется переучиваться".

Третий автомобиль, синий "Хендэ Крета", в этом туре достался Дмитрию Свекло из деревни Лихачи Гродненской области. Правда, сам победитель не смог приехать за машиной, так как тяжело болеет и сейчас находится на лечении. Но выигранный приз по доверенности смогла забрать его мама - Ольга Свекло. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления!

Синий "Хендэ Крета" станет надежным помощником для племянницы Дмитрия Свекло и ее супруга, у которых подрастают маленькие дети: "Очень благодарны дяде и бабушке, этот семейный внедорожник для нас так кстати!"

"Играем мы давно, каждый раз брала "товар удачи" в магазине, правда, до этого выигрывали только 2 рубля, а теперь вот дождались автомобиль", - радуется Ольга Михайловна со слезами на глазах. Такой неожиданный и приятный поворот судьбы!

На семейном совете было решено, что водить выигранную машину будут племянница победителя и ее супруг – у молодой семьи маленькие дети, и вместительный семейный внедорожник для них будет очень кстати. "Конечно, будем и бабушку возить, и дядю, везде, куда понадобится, очень благодарны им, ведь именно благодаря их выигрышу у нас сейчас есть этот автомобиль, - поделились супруги. – И, конечно, будем и сами активнее играть, теперь знаем точно, что удача, она где-то рядом!"

Розыгрыш суперпризов 68-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 48 столичных квартир и 185 шикарных автомобилей обрели своих обладателей в игре от "Евроопт". И это уже не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно уже более 1,8 млн! Призовой фонд "Удачи в придачу!" за это время составил почти $17 млн!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Так много способов поймать удачу!

А игра продолжается - и значит, шанс присоединиться к числу счастливчиков есть абсолютно у каждого из нас!

Уже во вторник, 22 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 14 по 20 мая, независимо от результатов ежедневного розыгрыша денежных призов, будут претендовать на суперпризы 69-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

Уже 22 мая игровые коды за неделю будут претендовать на суперпризы – три внедорожника "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Не упустите прекрасный шанс встретиться с удачей! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!