Дирекция II Европейских игр подготовит образовательные проекты для волонтеров БРСМ

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" подготовит образовательные проекты для волонтеров БРСМ, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк подпишут 25 июля. "Союз молодежи окажет информационную поддержку проекту, что будет способствовать повышению узнаваемости бренда II Европейских игр и популяризации видов спорта, входящих в его программу. Наши волонтеры получат возможность участвовать в образовательных проектах, организованных дирекцией, что позволит повысить их профессиональный уровень", - подчеркнула Александра Гончарова.

У союза молодежи уже есть опыт работы на мероприятиях такого уровня. "Наши активисты уже трудились в информационных центрах столицы, гостиницах и фан-деревне во время чемпионата мира по хоккею 2014 года, оказывали помощь при проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в мае 2015 года в Минске, были задействованы в мероприятиях 45-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Думаю, что такое сотрудничество будет полезно обеим сторонам", - уточнила она.

Главный критерий при отборе волонтеров, которые будут задействованы на II Европейских играх, - мотивация. "На плечи волонтеров ложится большая нагрузка. Это стрессовые ситуации, вопросы коммуникации, работа в большой команде. Поэтому самое главное - их желание работать на таком событии. И, конечно, обязательным условием является знание иностранных языков", - добавила Александра Гончарова.

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в городе Токио (Япония).-0-