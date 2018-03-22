Дирекция II Европейских игр заключила партнерское соглашение с адвокатским бюро

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция II Европейских игр 2019 года заключила партнерское соглашение с адвокатским бюро "Степановский, Папакуль и партнеры", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юридическая поддержка участникам II Европейских игр в Минске будет оказана не только в подготовке спортивного форума, но и популяризации предстоящих стартов.

"Соглашение с адвокатским бюро поможет обеспечить юридическую безопасность Европейских игр. С момента подписания договора о проведении Европейских игр в Минске требуется грамотное и компетентное юридическое сопровождение", - подчеркнул директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

По его мнению, предстоит проделать масштабную работу и заключить немало соглашений с другими международными компаниями. Работа адвокатского бюро начнется с изучения контрактов, которые уже находятся в стадии подписания.

"У фонда сейчас десять соглашений с организациями, которые будут подрядчиками Европейских игр. Эти документы необходимо тщательно изучить, чтобы с юридической точки зрения они были составлены правильно", - отметил партнер адвокатского бюро Валерий Папакуль.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.-0-