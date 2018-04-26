26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизельное топливо в Беларуси с 27 апреля подешевеет на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
С 27 апреля на автозаправочных станциях Беларуси розничные цены на дизельное топливо снижаются на 1 копейку. Таким образом, стоимость 1 литра дизтоплива составит Br1,35.
Цены на автомобильный бензин не изменяются.-0-
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