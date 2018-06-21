Для эффективной борьбы с сексуальными преступлениями против детей нужен системный подход - МВД

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних необходим системный подход. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минске проходит заседание коллегии Министерства внутренних дел. Основной вопрос повестки дня - повышение эффективности работы по профилактике, выявлению и недопущению совершения преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. "Для эффективного противодействия посягательствам на половую свободу несовершеннолетних необходим системный подход, предусматривающий комплекс организационных и практических мер с привлечением всех заинтересованных государственных органов. В частности, назрела необходимость введения уголовной ответственности за груминговые преступления - психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям через интернет, а также коллекционирование детской порнографии, то есть хранение без цели сбыта. Прорабатывается вопрос о внесении в законодательство соответствующих изменений и дополнений", - отметили в ведомстве. На заседании также рассматриваются иные вопросы по укреплению общественной безопасности и дисциплины.

За последние шесть лет число преступлений, предусмотренных статьями 166-170 УК, увеличилось практически в 16 раз. Количество потерпевших детей - почти в 4 раза. По итогам пяти месяцев текущего года число детей, потерпевших от преступных действий педофилов, увеличилось в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза, а подозреваемых - в 1,7 раза. Количество выявленных преступлений выросло в 1,4 раза.

Значительная доля подобных деяний совершается родителями, опекунами, а также педагогами, медицинскими работниками, чья деятельность связана с общением с детьми. Латентность рассматриваемого явления позволяет педофилам и их жертвам долгое время оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.-0-