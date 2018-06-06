Для экономической безопасности СГ нужно развивать высокотехнологичные сферы - Рахманов

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для экономической безопасности Союзного государства нужно дополнительно развивать высокотехнологичные сферы. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Белорусском государственном университете проходит международная конференция "Стратегические приоритеты безопасности Союзного государства". Эксперты по безопасности и международным отношениям рассматривают главные вызовы экономической и технологической безопасности союза двух стран. Также на повестке дня обсуждение участия лидеров Беларуси и России в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао и роли Китая для безопасности Евразии. Один из важных вопросов - информационная безопасность Союзного государства.

По словам Сергея Рахманова, экспертный клуб планирует выработать определенные рекомендации и предложения для их последующей реализации. "Что касается экономической безопасности, то в первую очередь нам надо заниматься серьезно инновационной сферой - помимо того, что у нас есть в экономике, нужно развивать дополнительные направления, которые связаны с высокими технологиями. Если мы этого не сделаем - нам будет трудно добиться поставленных руководством страны задач. Нужно серьезно заниматься подобными вещами с использованием опыта других стран", - сказал председатель комиссии.

Экономическая безопасность является одним из ключевых блоков национальной, региональной и глобальной безопасности. "Поэтому мы собрались для того, чтобы откровенно обсудить те проблемы, которые существуют в отношениях между нашими странами в этой сфере. Известно, что в рамках Союзного государства мы имеем неплохие результаты по социальной сфере, во внешнеполитической сфере тоже высокий уровень координации. А что касается экономики, то здесь требуется серьезная доработка, и, естественно, все должны в этом участвовать - исполнительная власть, парламент, научное сообщество", - подчеркнул Сергей Рахманов.

"Безусловно, надо ставить вопрос об информационной безопасности, что тоже немаловажно. Потому что это серьезная проблема, которая возникает в мире. Причем это касается многих фронтов. Кроме этого, есть много других аспектов, которые даже связаны с угрозами в плане мировоззрения, потому что идет воздействие на сознание наших людей, в том числе молодежи, есть деструктивное влияние интернета. Поэтому мы должны иметь достаточно ресурсов, чтобы позитивным образом противостоять этому", - заметил руководитель комиссии.

Говоря об интеллектуальном потенциале Союзного государства, он указал на необходимость объединения усилий. "Нам нужно, в том числе с использованием экспертного клуба, подготовить предложения для поиска решений, которые позволили бы имеющийся мощнейший интеллектуальный потенциал использовать во благо развития наших стран и перспектив. Мы очень активно занимаемся аналитической проработкой на уровне Совета Республики материалов, которые публикуются в двух странах, и я могу сказать, что у нас много экспертов высокого уровня с замечательными предложениями, но они как-то не находят реализации. Поэтому нам надо, конечно, используя механизмы исполнительной власти, парламента, бизнеса, образования и науки, объединить усилия", - сказал Сергей Рахманов.

В конференции также принимают участие директор института Европы РАН Алексей Громыко, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров, завкафедрой европейского права МГИМО Марк Энтин и другие эксперты из двух стран.-0-