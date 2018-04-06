6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для китайских туристов разработают новые маршруты по Беларуси. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на встрече с представителями Пекинского туристического агентства и Китайского молодежного туристического агентства из города Чунцин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Китайская делегация во главе с директором Пекинского турагентства Нанем Чжао специально прибыла в Беларусь для участия в международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2018", а также переговоров с белорусскими партнерами.

Нынешний год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, что должно расширить возможности для путешественников, создать для них наиболее благоприятные условия. По мнению Михаила Портного, туристический потенциал Беларуси еще не в полной мере раскрыт для китайских граждан. "В нынешнем году в Беларуси будет проведен целый ряд мероприятий по привлечению туристов из Китая: ознакомительные туры, разработка и освоение новых маршрутов, составленных для целевой аудитории, и многое другое", - рассказал замминистра.

Отметив важность межрегионального сотрудничества, Михаил Портной обратил внимание, что соответствующие соглашения с китайскими провинциями заключили практически все регионы Беларуси. "Белорусские туристы с удовольствием посещают Китай, который славится богатой историей, культурой, большим количеством туристических объектов, в том числе внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО", - добавил он.

Представители китайской стороны также считают, что возможности для расширения взаимовыгодных контактов пока не используются в полной мере. Хотя заинтересованность в увеличении туристических потоков обоюдная. Есть также определенные проблемы, связанные с недостаточным количеством достоверной информации о Китае и Беларуси, сложностью некоторых процедур при оформлении виз и отсутствием прямых авиарейсов между Минском и Чунцинем.

Михаил Портной уверен, что мероприятия нынешнего года - это лишь начало большой и серьезной работы профессионалов туристического бизнеса Беларуси и Китая. Ее результатом должно стать укрепление дружбы и доверия между странами, увеличение туристических потоков.-0-