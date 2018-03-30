Для людей с аллергией в Беларуси появилась карта пыльцы

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карта пыльцы для аллергиков появилась в Беларуси, сообщили БЕЛТА в интернет-компании "Яндекс".

На "Яндекс.Погода" появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С ее помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о 15 самых распространенных аллергенах и показывает Минскую, Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области, а также отдельные регионы России, Украины, Казахстана и других государств.

В Беларуси сезон аллергии обычно начинается в апреле - низкая концентрация пыльцы ольхи, березы и орешника будет наблюдаться в воздухе с середины апреля, а ближе к маю зацветут ива, сосна и вяз.

От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. "Яндекс.Погода" показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперед. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчете ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив его, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Учет актуального прогноза погоды позволяет сервису "Яндекс.Погода" сообщать даже о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Минске может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут в городе. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, давления и ветра доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.-0-