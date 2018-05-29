Для прохождения ЦТ зарегистрировались почти 72,7 тыс. абитуриентов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для прохождения централизованного тестирования зарегистрировались почти 72,7 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"На 15.00 29 мая для прохождения централизованного тестирования зарегистрировано 72 690 абитуриентов, что составляет 244 722 человеко-теста. В среднем на одного экзаменуемого приходится где-то 3,37 теста. Этот показатель пока соответствует прошлогоднему", - сказал Юрий Миксюк.

Самым массовым предметом ЦТ стал русский язык. Его изъявили желание сдавать более 58,8 тыс. человек. Следом идет математика, на нее зарегистрировались более 39,7 тыс. абитуриентов. Английский язык захотели сдавать более 24,5 тыс. человек, биологию - более 24 тыс. поступающих, физику - почти 22,5 тыс., белорусский язык - более 22 тыс., историю Беларуси - почти 19,6 тыс. абитуриентов.

По словам директора РИКЗ, в этом году ощущается некоторое снижение количества регистрирующихся на ЦТ. "Мы видим, что незначительное отставание по количеству регистрирующихся в этом году есть. То ли оно связано с тем, что меньше абитуриентов желают участвовать в испытаниях, то ли поступающие еще просто не пришли в пункты регистрации и отложили это на последний день. Таким абитуриентам хочу посоветовать: не оставляйте процедуру регистрации на последний момент - после 1 июня уже никто не сможет зарегистрироваться на ЦТ", - отметил Юрий Миксюк.

До окончания регистрации на ЦТ осталось чуть больше трех дней. Приемные пункты закроют свои двери 1 июня в 19.00. "Пока очередей на пунктах регистрации нет, а в последние дни всякое может быть. Да и места в ближайшем интересующем пункте тестирования могут закончиться. Таким абитуриентам предложат, что останется. Поэтому стоит поторопиться всем, кто хочет принять участие в централизованном тестировании в этом году", - подчеркнул руководитель РИКЗ.

График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования от 25 января 2018 года №5. Согласно документу, ЦТ начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 июня - по обществоведению, 18 июня - по математике, 20 июня - по биологии, 22 июня - по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня - по химии, 26 июня - по физике, 28 июня - по истории Беларуси, 30 июня - по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время). Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Резервное тестирование по обществоведению, математике, биологии, иностранным языкам, химии, физике, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) пройдет 6 и 10 июля. Испытания по белорусскому и русскому языкам проведут 6 и 8 июля.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) - с 13 июля.-0-