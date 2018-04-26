Для рекламы и продвижения книг необходимо активнее задействовать соцсети - Мининформ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О необходимости активнее задействовать соцсети для продвижения продукции книгоиздателям и распространителям шла речь на коллегии Мининформа. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Для рекламы и продвижения к потребителю своей продукции необходимо более активно задействовать социальные сети, - сказал заместитель министра информации Павел Легкий. - Сегодня это один из самых доступных и действенных механизмов рекламы".

На коллегии обсуждались вопросы социально-экономической деятельности предприятий и организаций, подведомственных Мининформу, а также реализация мероприятий плана по переходу государственных телеканалов на вещание в HD-формате и готовности операторов электросвязи по доставке данного сигнала.

Рассмотрена и тема реализации социально значимой литературы через книготорговые сети. В частности, продвижение книг госиздательств, в первую очередь социально значимых, является приоритетным направлением деятельности ОАО "Белкнига", которое имеет сегодня более ста торговых объектов по всей республике. С положительной стороны отмечена и работа РУП "Академическая книга", РУП "Белсоюзпечать", областных организаций "Союзпечать". Увеличиваются объемы реализации книг через интернет-магазины, иные каналы распространения.

В заседании коллегии приняли участие руководители ведущих республиканских печатных и электронных СМИ, организаций, входящих в структуру Министерства информации, Телекоммуникационного отраслевого союза.-0-