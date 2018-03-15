Для снятия проблемных вопросов порой достаточно четко объяснить людям ситуацию - Рыженков

15 марта, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Для снятия проблемных вопросов порой достаточно четко объяснить людям ситуацию. Такое мнение сегодня по итогам выездного приема граждан высказал журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков провел прием граждан в Новогрудке. На встречу с ним записались жители не только Новогрудского района, но и других районов Гродненской, Брестской и Минской областей.

Владимир Лазарь и Максим Рыженков

"Тот факт, что за решением своих проблем в Новогрудок приехали люди из-под Минска, Барановичей, Слонима, говорит о недоработке органов власти на местах. За каждым вопросом стоит судьба конкретного человека, его ожидания. Доверие к власти формируется именно таким образом", - отметил Максим Рыженков. Он подчеркнул, что порой для того, чтобы снят проблемный вопрос, достаточно с людьми просто поговорить и четко объяснять ситуацию.

Жители деревень Климовичи и Пашковичи в Минском районе обратились по нескольким вопросам. Населенные пункты фактически граничат со столицей, однако нет нормальных дорог, освещения, не заходит в деревни общественный транспорт, нет остановок. Немало там и молодых семей с детьми, которые вынуждены по бездорожью добираться до школ и детских садов. Есть проблемы с мостами в населенных пунктах: по словам людей, они находятся в неудовлетворительном состоянии, однако балансодержатель не установлен.

Жители деревень Минского района с вопросом о состоянии дорог в деревнях Пашковичи и Климовичи

"Такой бардак в паре километров от кольцевой недопустим. Странно, что на местах не видят этой проблемы", - отметил Максим Рыженков. Он подчеркнул, что лично рассмотрит вопрос с выездом на место с представителями соответствующих служб и организаций.

"Важно, что вопрос будет рассмотрен именно таким образом, не в кабинете, а с выездом на место", - сказал представляющий интересны жителей деревень Сергей Деревяго. Он подчеркнул, что приемы, общение с властью приносят результат. Например, по просьбе жителей ранее был выделен участок для создания в деревне детской игровой площадки.

Сергей Деревяго и Максим Рыженков

На личный контроль взята и проблемная ситуация жительницы одной из деревень в Новогрудском районе. В ее дом врезался трактор местного СПК. Суммы, выплаченной по страховке, на ремонт дома не хватает. Руководство СПК убеждает, что все сделано по закону.

"Есть же и моральная ответственность, вопрос престижа руководителя. Если нельзя оказать помощь финансово, то всегда можно найти возможность, например, помочь рабочими руками с ремонтом", - подчеркнул Максим Рыженков.

Жители Слонима обратились по поводу актуальных сегодня вопросов об изменениях в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках". Максим Рыженков отметил, что проблемы во многом возникли из-за того, что не были заблаговременно созданы механизмы и инструменты реализации документа. Ситуация находится на контроле, есть решения, позволяющие наладить работу частных извозчиков. Предложения бизнесменов из Слонима, касающиеся изменений, также будут рассмотрены.

Жители деревень Минского района с вопросом о состоянии дорог в деревнях Пашковичи и Климовичи

На контроль взят вопрос жителя Новогрудского района, обратившегося по поводу нарушений при регистрации земельного участка в Кореличском районе. Все поступившие на прием обращения, касающиеся различных аспектов - от личных взаимоотношений, юридических нюансов до вопросов функционирования системы ЖКХ, оформления недвижимости, будут пристально изучены.

Максим Рыженков во время приема граждан

Максим Рыженков отметил положительную тенденцию в том, что все больше обращений от граждан поступает не по лично их волнующим проблемам, а по более общим вопросам. "И сегодня мы видели, что люди озабочены темами развития общества, государства, они созвучны тем задачам, что стоят перед местными органами власти, министерствами, ведомствами. Такого рода вопросы - трудоустройства, налогообложения, социальных стандартов - волнуют каждого жителя страны. И они будут рассматриваться на самом высоком уровне", - резюмировал первый заместитель главы Администрации Президента.-0-

Фото Леонида Щеглова.