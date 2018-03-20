Для творческой молодежи очень интересным и важным было общение с Лукашенко - преподаватель

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для творческой молодежи очень важным было общение с Александром Лукашенко, оно прошло интересно и открыто. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА кандидат искусствоведения, преподаватель Белорусского госуниверситета культуры и искусств, мастер дуды Александр Сурба по итогам состоявшегося в Белорусском государственном молодежном театре мероприятия.

Александр Сурба считает, что данная встреча - обоюдополезная. Президенту было интересно узнать, чем живет студенческая аудитория, связанная с культурой. В свою очередь молодые талантливые студенты засыпали белорусского лидера самыми разными вопросами, в том числе и личными, высказывали свои креативные идеи. К примеру, спросили, могут ли перспективные творческие идеи стать залогом для кредита в банке.

Отношение главы государства к талантам - очень трепетное. Он уделяет большое внимание развитию государственной молодежной политики, в том числе в области культуры. Именно поэтому Президент проявил большую заинтересованность во время просмотра выставки-презентации, которую подготовили к встрече с творческой молодежью. Александр Сурба был в числе гидов в одном из павильонов, посвященных традициям и инновациям в современной культуре. Он рассказал Александру Лукашенко о старинных национальных музыкальных инструментах и показал несколько видов белорусской дуды, которые сам же изготавливает около десяти лет. Александр Сурба является молодым преподавателем, мастером, ученым-исследователем. Президент похвалил белорусского мастера за его творчество и пожелал новых успехов в реализации творческих задумок.-0-