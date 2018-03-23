Для участников и болельщиков II Европейских игр в пунктах пропуска на границе организуют отдельные коридоры

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для участников и болельщиков II Европейских игр в пунктах пропуска на границе Беларуси организуют отдельные коридоры, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таможенным комитетом проводится комплекс мероприятий по подготовке к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году. Ведется подготовка пунктов пропуска к большому наплыву как участников, так и болельщиков. На большинстве пунктов пропуска будут организованы отдельные каналы, на которых в упрощенном порядке будет производиться оформление участников и гостей соревнований", - сказал Владимир Орловский.

Он также отметил, что на некоторых пунктах пропуска производится реконструкция. Например, это пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, "Урбаны" на белорусско-латвийской границе.

Для сотрудников таможенных органов организовано обучение иностранным языкам, публикуются разговорники служебных терминов, фраз общения на разных языках.

Также усиливаются меры безопасности. "Дополнительно осуществляется установка нового видеонаблюдения, закупаем персональные видеорегистраторы, детекторы оружия и наркотиков, проводим и ряд других мероприятий", - сказал Владимир Орловский. Он подчеркнул, что создаются все условия для обеспечения безопасности и ускоренного перемещения граждан во время проведения II Европейских игр.-0-