Для устойчивого развития строительного комплекса есть все предпосылки - Орда

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для устойчивого развития строительного комплекса есть все предпосылки. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на встрече с работниками ОАО "Стройтрест №8" в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

На встрече поднимались некоторые проблемные вопросы в строительной сфере. Руководитель национального профцентра подчеркнул, что, несмотря на отрицательные показатели работы в прошлом году, у строителей есть перспективы и возможности для изменения ситуации. "Улучшение макроэкономической ситуации в стране, условий кредитования на рынке, снижение административных требований при организации работ дают определенные возможности для качественного роста строительного комплекса в целом и благосостояния работников в частности", - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ обратил внимание и на такие проблемные вопросы, как нарушение сроков выплаты заработной платы, уровень оплаты труда в отрасли, отток профессиональных кадров, большая кредитная нагрузка и наличие дебиторской задолженности перед строительными организациями со стороны местных бюджетов. "Мы видим, что бывают ситуации, когда в том или ином регионе начинается строительство объектов без наличия необходимого финансирования. В результате вымываются оборотные средства строительных организаций, те вынуждены брать кредиты под большие проценты. В итоге проблемы нарастают как снежный ком. Это уже вопрос к планированию и организации работы на местах. Мы со своей стороны обращаемся к правительству, к местным органам власти, говоря о необходимости полных расчетов со строительными организациями", - сказал Михаил Орда.

В беседе с трудовым коллективом председатель ФПБ указал на необходимость постоянного повышения квалификации, так как от этого зависит профессионализм работников. "В условиях открытой экономики конкуренция на рынке услуг возрастает в разы, - подчеркнул Михаил Орда. - В этой ситуации необходимо искать новые подходы, внедрять современные технологии, строить дешевле и быстрее. А для того, чтобы мы могли предложить хорошее качество работ, большую производительность труда, надо постоянно повышать свою квалификацию".

В этой ситуации крайне нужны механизмы, которые бы стимулировали и нанимателей, и самих работников к организации постоянного обучения и повышения квалификации, подчеркнул председатель ФПБ. В связи с этим профсоюзы в переговорах с социальными партнерами настаивают на внесении в коллективные договоры положений о выделении средств на подготовку и переподготовку работников.-0-