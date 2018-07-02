Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 июля 2018, Пн
+12°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3142
USD 1.9898
RUB 3.1705
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко выпускникам: будьте сильными, верьте в себя, ставьте амбициозные цели
Президент
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ
Президент
"В Беларуси как дома" - МИД организовал фестиваль в национальном колорите
Общество
Работа по реализации декрета №3 идет в соответствии с графиком - Костевич
Общество
Утверждена программа переписи населения Беларуси 2019 года
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусы рассказали, что для них значит День Независимости
12:34 Общество
Для застрявших в киевских аэропортах пассажиров организуют гуманитарные рейсы
12:08 Общество
Дожди ожидаются на большей части территории Беларуси 3 июля
11:26 Общество
Белорусские теннисистки проведут стартовые поединки Уимблдонского турнира
11:16 Спорт
Белорусские гребцы заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ
11:11 Спорт
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Споём гимн вместе!
10:59 Общество
Белорусы проиграли испанцам в квалификации ЧМ по баскетболу
10:51 Спорт
С турниром по квас понгу, музыкой и лекциями пройдет в Витебске фестиваль Kartonka
10:43 Регионы
Бразильцы сыграют с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
10:25 Спорт
Баскетболист Леброн Джеймс перешел в "Лейкерс"
10:22 Спорт
Католики празднуют торжество Будславской Богоматери
10:04 Общество
Минское "Динамо" обыграло футболистов "Днепра" в 14-м туре чемпионата Беларуси
10:00 Спорт
Белорусские волейболистки (U-19) узнали соперников на ЧЕ
09:53 Спорт
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,5 тыс. абитуриентов
09:39 Общество
Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молока
09:32 Экономика
МИД Беларуси сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева
09:22 Общество
Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Гурцкую с юбилеем
09:16 Президент
Лукашенко: Беларусь бережно хранит свою историю
09:01 Президент
20th Century Fox экранизирует еще один рассказ Стивена Кинга
00:56 Культура
Австрийский альпинист погиб в горах Пакистана
00:21 В мире
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Для застрявших в киевских аэропортах пассажиров организуют гуманитарные рейсы

Общество 02.07.2018 | 12:08
Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для застрявших в киевских аэропортах пассажиров организуют гуманитарные рейсы, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Доставкой около 850 пассажиров займется Bravo Airways, одна из авиакомпаний, чьи рейсы были отменены. В ее пресс-службе проинформировали, что решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за счет авиакомпании было принято после проведения консультаций с министерством инфраструктуры, министерством иностранных дел и министерством экономического развития и торговли. В сообщении пресс-службы сказано, что подробное расписание рейсов будет опубликовано в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

Отмену своих рейсов авиакомпания Bravo Airways объясняет тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн гривен по данным на 27 июня.

Как сообщалось, серьезные сложности с вылетом из Киева испытывают и белорусские туристы. Речь идет также о рейсах авиакомпании AndaAir. Как информировали ранее в МИД Беларуси, отменены рейсы в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, задержаны вылеты в Анталию и Батуми. Белорусские дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и оказывают возможное содействие, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами. МИД Беларуси в сезон отпусков в целом рекомендует внимательно подходить к выбору компаний по оказанию туристических услуг и заключению соответствующих договоров.-0-

МИД Беларуси сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из КиеваМИД Беларуси сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева
Как уточняет МИД, отменены рейсы в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, задержаны вылеты в Анталию и Батуми.

﻿
Теги
Беларусь, МИД, туризм, Украина
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3142 BYN 2.31 BYN 2.32 BYN
USD
1.9898 BYN 1.987 BYN 1.992 BYN
RUB
3.1705 BYN 3.155 BYN 3.174 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования
Все видео

Фотоновости

МИД организовал фестиваль в национальном колорите
Все фото

Инфографика

Беларусь празднует День Независимости Главные мероприятия в честь Дня Независимости в Минске 2 и 3 июля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого
Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Гурцкую с юбилеем
Лукашенко: Беларусь бережно хранит свою историю
Политика
Франк-Вальтер Штайнмайер Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей
Предложения по развитию интеграции Беларуси и РФ планируется выработать на конференции в Москве
Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства
Экономика
Александр Раков. Фото из архива Институт секьюритизации заработал в Беларуси
Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молока
Греф назвал Беларусь выгодным рынком для инвестирования
Происшествия
Фото из архива В Грузии перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть белорусы
В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома
В Воложинском районе подросток утонул в озере
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и музыка Вивальди
С турниром по квас понгу, музыкой и лекциями пройдет в Витебске фестиваль Kartonka
Историко-художественную реконструкцию "Матч Победы" представят в Гомеле в День Независимости
Спорт
Российские футболисты в эйфории победы Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ
Белорусские теннисистки проведут стартовые поединки Уимблдонского турнира
Белорусские гребцы заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) ЧЕ
Технологии
Японцы разработали летающего робота-дракона
БРСМ к "Дню вышыванкi" запустил канал в Telegram с колоритными стикерами
WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram
Культура
Кадр из фильма "Хрусталь" Фильм белорусского режиссера "Хрусталь" выдвинут на "Оскар"
20th Century Fox экранизирует еще один рассказ Стивена Кинга
Культурные проекты к Дню Независимости в Полоцке расскажут о значимых страницах истории Беларуси
В мире
Фото из социальных сетей Пять человек погибли в результате ДТП в Липецкой области
Австрийский альпинист погиб в горах Пакистана
На востоке Афганистана произошел взрыв
Калейдоскоп
Гороскоп на июль 2018 года
Один их экземпляров первого тиража книги о Гарри Поттере продан на аукционе
Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия