2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для застрявших в киевских аэропортах пассажиров организуют гуманитарные рейсы, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Доставкой около 850 пассажиров займется Bravo Airways, одна из авиакомпаний, чьи рейсы были отменены. В ее пресс-службе проинформировали, что решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за счет авиакомпании было принято после проведения консультаций с министерством инфраструктуры, министерством иностранных дел и министерством экономического развития и торговли. В сообщении пресс-службы сказано, что подробное расписание рейсов будет опубликовано в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

Отмену своих рейсов авиакомпания Bravo Airways объясняет тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн гривен по данным на 27 июня.

Как сообщалось, серьезные сложности с вылетом из Киева испытывают и белорусские туристы. Речь идет также о рейсах авиакомпании AndaAir. Как информировали ранее в МИД Беларуси, отменены рейсы в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, задержаны вылеты в Анталию и Батуми. Белорусские дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и оказывают возможное содействие, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами. МИД Беларуси в сезон отпусков в целом рекомендует внимательно подходить к выбору компаний по оказанию туристических услуг и заключению соответствующих договоров.-0-