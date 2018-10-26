Дмитрий Жук: фейковые новости влияют на реальные события

26 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. Борьба с фейками (ложными новостями) сегодня актуальна для всех стран мира вне зависимости от размера их территории и уровня развития. Об этом 26 октября на рабочей сессии "Политика дезинформации - угроза стабильности в современном мире" в рамках VI Международного гуманитарного форума сказал руководитель издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Он с сожалением отметил, что фейковые новости стали частью нашей жизни, а ложная информация может оказывать реальное влияние на события и становится осязаемой в повседневной жизни.

Дмитрий Жук призвал поставщиков информации не забывать о журналистской этике и необходимости проверять достоверность фактов. "Реальный журналист несет ответственность за то, что написал, за полноту, достоверность цитат и, самое главное, он несет ответственность за свою репутацию. А СМИ, в котором он работает, несет ответственность за этого журналиста и за свое реноме в обществе", - заявил Дмитрий Жук. Он добавил, что в случае с социальными сетями, откуда, как правило, выплывают все фейки, такой ответственности нет в принципе.

В Баку 25 октября начал работу VI Международный гуманитарный форум. В мероприятии, проводимом по теме "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека", участвует более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций.-0-