Дни Минска пройдут в 2018 году в Тбилиси, Будапеште и Санкт-Петербурге

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска в 2018 году пройдут в Тбилиси, Будапеште и Санкт-Петербурге, сообщила сегодня на заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома первый заместитель начальника управления Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в рамках международных соглашений такие мероприятия состоялись в Белграде, Москве и Омске.

Также в 2017 году реализованы другие интересные проекты, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Центром культурной жизни стала территория Верхнего города, не остались без внимания знаковые даты в истории страны и города, такие как 950-летие Минска, 500-летие белорусского книгопечатания, 135-летие классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа.

В сентябре в Белорусском государственном цирке прошел первый Минский международный фестиваль циркового искусства, в котором приняли участие более 100 артистов из 16 стран мира.

Всего на содержание учреждений культуры коммунальной формы собственности из бюджета в 2017 году выделено более Br43 млн. Доходы от внебюджетной деятельности составили около Br30 млн, эти средства в том числе направлялись на укрепление материально-технической базы учреждений. Экспорт услуг достиг $499,5 тыс. и увеличился на 25,3%.-0-