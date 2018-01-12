12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.-0-

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