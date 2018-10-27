27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 28 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресение будет облачно с прояснениями. Утром и днем по южной части страны пройдут дожди, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, при прояснениях - от 0 до минус 2, днем - плюс 3-8 градусов, по югу - до 10 градусов тепла.
В понедельник 29 октября ожидаются сложные погодные условия. Во многих районах республики прогнозируются продолжительные, местами сильные дожди, по северной половине страны с мокрым снегом. В отдельных районах ветер усилится, порывы будут достигать до 15-18 м/с.-0-
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