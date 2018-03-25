До 10 градусов тепла по югу и мокрый снег по северо-западу Беларуси ожидается 26 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла по югу и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега по северо-западу Беларуси ожидаются 26 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в основном по северо-западной половине страны прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4 - плюс 2 градусов. Во второй половине дня будет 2-7 градусов тепла, по юго-западу - до 8-10 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю