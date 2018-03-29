29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 30 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла по юго-западу до 9 градусов мороза по северо-востоку страны, днем ожидается от нуля до плюс 6, по юго-западу будет 7-11 градусов выше нуля.-0-

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