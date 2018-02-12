12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 13 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный, 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 12 градусов. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля, по западу - от нуля до плюс 1 градуса.-0-

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