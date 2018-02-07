7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается 8 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по южной части, утром и днем на большей части территории республики пройдет снег. В дневные часы по Брестской и Гомельской областям прогнозируется мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов по юго-западу до 13 градусов мороза по северу. Днем будет от минус 5 до плюс 1.-0-
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