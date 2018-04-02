2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной части страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем будет преимущественно без осадков, лишь в северо-западных районах прогнозируются дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается западный, днем с переходом на южный 4-9 м/с, в первой половине ночи порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет 4-10 градусов тепла, по юго-западу - 11-14 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь