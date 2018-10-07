До +14°С ожидается в Беларуси 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер ожидается южный с переходом на северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 11 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-

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