До +14°С ожидается в Беларуси 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер ожидается южный с переходом на северо-восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 11 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.
Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.237 BYN