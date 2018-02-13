13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, ночью с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-15. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.-0-
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