13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов мороза ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, ночью с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-15. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю