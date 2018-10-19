До +15°С и без осадков будет в Беларуси 20 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами нуль - минус 3. Днем будет 9-15 градусов выше нуля.-0-
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