31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 1 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, утром и днем по западу в отдельных районах дожди сильные. Ветер восточный порывистый, днем местами до сильного.

Температура воздуха ночью и утром от 1 до 6 градусов тепла, во второй половине дня - плюс 4-10. В юго-западных районах ночью прогнозируется от 7 до 9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 11-16 градусов со знаком "плюс".

В понедельник, 2 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.-0-

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