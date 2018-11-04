До +16°С ожидается в Беларуси 5 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается в юго-западных районах Беларуси 5 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, по юго-западу - 7-9 градусов выше нуля, при прояснениях местами по стране от 0 до минус 2 градусов. Днем будет от 8 до 14 градусов тепла, в юго-западных районах воздух прогреется до 16 градусов.-0-

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