8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3 градусов. Днем будет 10-16 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города