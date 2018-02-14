14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси 15 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 мороза, при прояснениях - минус 12-17. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю