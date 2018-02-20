20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и снег ожидаются в Беларуси 21 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине страны, днем на большей части территории пройдет снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер ожидается неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях от 13 до 18 градусов. Днем прогнозируется 2-8 ниже нуля. По западу страны ночью будет 2-5 мороза, днем - от нуля до минус 1.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN