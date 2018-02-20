20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и снег ожидаются в Беларуси 21 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной половине страны, днем на большей части территории пройдет снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер ожидается неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях от 13 до 18 градусов. Днем прогнозируется 2-8 ниже нуля. По западу страны ночью будет 2-5 мороза, днем - от нуля до минус 1.-0-

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