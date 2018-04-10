До 18 градусов тепла ожидается 11 апреля по юго-западу Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 11 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь местами в юго-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по северу - плюс 1-3 градуса. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-западу - плюс 16-18 градусов.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города