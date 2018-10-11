11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 12 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью будет слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 1-3 градуса. Днем будет 13-19 тепла.-0-
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