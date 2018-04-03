3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 4 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет облачно с прояснениями, днем - переменная облачность. Ночью преимущественно по северной части страны прогнозируются кратковременные осадки, в основном дождь. Днем - преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем будет 10-16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17 - плюс 19.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь