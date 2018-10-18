До +19°С будет по югу Беларуси 19 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла будет по югу Беларуси 19 октября, в отдельных районах ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер южный с переходом на северный, ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем - плюс 11-17, по югу - до 19 выше нуля.-0-

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