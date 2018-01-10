10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман, изморозь. По северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, при прояснениях будет до минус 9, днем ожидается от минус 3 до плюс 2.-0-
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