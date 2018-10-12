До +20°С и без осадков - погода в Беларуси 13 октября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 13 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла.-0-
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