4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 5 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля (по северо-востоку при прояснениях - плюс 1 - плюс 4), днем ожидается 12-18 градусов тепла, по югу - до плюс 20.-0-
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