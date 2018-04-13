До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 14 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и порывистый ветер ожидается в Беларуси 14 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в крайних юго-западных районах страны, а днем по Брестской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с, порывы - до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, в юго-западных районах - 7-11 градусов тепла. Днем будет плюс 14-20 градусов.-0-

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