15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, в отдельных районах возможны заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 15-20 градусов выше нуля.-0-
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