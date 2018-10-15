15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, в отдельных районах возможны заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 15-20 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь