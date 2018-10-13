До +20°С и без осадков будет в Беларуси 14 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 20 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 14 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от нуля до 2 градусов. Днем будет 14-20 градусов тепла. -0-
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