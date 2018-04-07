7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 8 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается южный умеренный.

Температура воздуха ночью и утром составит от минус 1 до плюс 5, во второй половине дня потеплеет до 12-18 градусов, по юго-западу - до 21 градуса.-0-

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