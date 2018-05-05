5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 6 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 11-13. Днем будет 15-20 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.
В Минске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем плюс 16-18.
Атмосферное давление существенно не изменится.-0-
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