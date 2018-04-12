12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет восточный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем будет 13-18 градусов тепла. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 6-9 градусов, днем воздух прогреется до 19-22 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю