12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет восточный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем будет 13-18 градусов тепла. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 6-9 градусов, днем воздух прогреется до 19-22 градусов.-0-
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