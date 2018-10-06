До +22°С ожидается в Беларуси 7 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 октября ожидается теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит 5-11 градусов выше нуля. В середине дня будет 15-20 со знаком плюс, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.

Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-

Прогноз погоды на неделю