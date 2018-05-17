17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем будет 17-23 тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю