17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем будет 17-23 тепла.-0-
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