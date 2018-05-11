11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 12 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 3-8 м/с, днем по юго-востоку страны с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 19-24 градуса тепла.-0-
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