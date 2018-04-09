9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 10 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью по северо-западу, днем преимущественно в северо-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, ночью и утром с порывами до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем - 15-21 градус тепла, по юго-западу - до плюс 24.-0-
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